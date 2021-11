Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Haute-Loire, Monistrol-sur-Loire LES GASTRÔLERIES SUR LEUR 31….CHIC ET CHOC ! Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Catégories d’évènement: Haute-Loire

LES GASTRÔLERIES SUR LEUR 31….CHIC ET CHOC ! Château des Evêques 4 bis Allée du Château Monistrol-sur-Loire

2021-11-20 – 2021-11-21

Monistrol-sur-Loire Haute-Loire Monistrol-sur-Loire Contre la sinistrose et la malbouffe !

La fête du vin, du mangement et de l’humour

MANGER – GOÛTER – BOIRE – APPRENDRE – PARLER – RIRE – GAGNER

Au château des Evêques de 10h à 19h – les 20 et 21 novembre

Pass sanitaire à partir de 12 ans obligatoire

