Visite d’un jardin de collection de roses et autres plantes Les Gargalhous, 2 juin 2023, Fresselines. Visite d’un jardin de collection de roses et autres plantes 2 – 4 juin Les Gargalhous Entrée : 5€, gratuit -12 ans. Les Gargalhous Châtre, 23450 Fresselines, Creuse, Nouvelle-Aquitaine Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine 06 42 78 02 77 Jardin situé dans la Vallée des Peintres, dessiné comme une toile impressionniste où l’harmonie des couleurs et des volumes est essentielle. Jardin d’une collectionneuse passionnée il propose plus de 250 variétés de roses anciennes botaniques et modernes accompagnées d’arbustes rares, de vivaces, de graminées et de bulbes. Superficie : 2 000 m2 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T09:30:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 © Les Gargalhous

