Var

du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet

Durant la semaine d’aventure, les jeunes vont être invités à interpréter un rôle qui sera le leur pour toute la durée du jeu. C’est un rôle qu’ils vont eux-mêmes se forger et développer au fur et à mesure qu’ils le découvrent , directement inspiré de leur univers de prédilections (bd, cinéma, jeux vidéo). Cette semaine leur permettra de faire plus amples connaissances , de créer des liens d’amitiés , de vaincre sa timidité, de réagir en temps réel, de prendre des décisions, de se mettre en scène, de dénouer des intrigues de vivre une expérience ludique inoubliable et conviviale ! Les gardiens Dans l’univers déluré des contes déjantés, nombreuses sont les créatures qui ont besoin de poussière de Fée… Derrière chaque demande peut se cacher le plan machiavélique d’un Troll ou d’une sorcière… seuls les Gardiens veillent.

a partir de 350

a partir de 350

dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale. LES DIABLOTINS chemin de beauveset 83690 TOURTOUR Tourtour Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T09:30:00 2021-07-19T23:59:00;2021-07-20T08:00:00 2021-07-20T23:59:00;2021-07-21T08:00:00 2021-07-21T23:59:00;2021-07-22T08:00:00 2021-07-22T23:59:00;2021-07-23T08:00:00 2021-07-23T15:59:00

