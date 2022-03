LES GARDIENS DU CLIMAT Mamers, 8 mars 2022, Mamers.

LES GARDIENS DU CLIMAT Mamers

2022-03-08 – 2022-03-08

Mamers Sarthe

Dans le cadre de l’éco-festival “Ciné-environnement” organisé par des étudiants du LEGTA de Sées (61), venez assister, en avant-première, à la projection du docu-comédie en présence du réalisateur, Erik Frétel et du Parc Normandie-Maine. La séance sera suivie d’un échange/débat. Synopsis : “Les fictions de super héros sont légion mais un documentaire de super héros… Ça existe ? Le voici ! Et les héros sont Normands ! Thoréfactor, Docteur Elektro, Dynamo, Textilman et compagnie. Chacun a son pouvoir ! Chacun agit dans sa vie quotidienne pour le climat. Le réchauffement climatique ce n’est pas de la science-fiction!”

Les Gardiens du Climat

espacedecouverte@parc-normandie-maine.fr +33 2 33 81 13 33 http://www.parc-naturel-normandie-maine.fr/

Mamers

