Les Gardiens du Climat

Cinéma le Rexy, le mardi 19 octobre

Cinéma le Rexy, le mardi 19 octobre à 20:30

Présence du réalisateur Erik Frétel Synopis : Les fictions de super héros sont légion mais un documentaire de super héros… Ça existe ? Le voici ! Et les héros sont Normands ! Thoréfactor, Docteur Elektro , Dynamo, Textilman et compagnie… Chacun a son pouvoir ! Chacun agit dans sa vie quotidienne pour le climat. Le réchauffement climatique ce n’est pas de la science-fiction! Pour autant, du changement climatique au(x) changement(s) de comportement(s), la prise de conscience semble vulnérable à des kryptonites qui affaiblissent notre pouvoir d’action. Pourquoi ? Chacun se tourne vers le méchant masqué Consoman. Des scientifiques, des penseurs se liguent avec ces héros dans une alliance pour aider le commun des humains à mieux expliquer les méandres de nos choix, et pourquoi changement et adaptation sont les alliés de la clepsydre climatique qui agite notre planète Terre. L’humour en bouclier, Erik Fretel twiste l’univers héroïque au service d’une cause universelle, le climat, relocalisée sur la micro-planète Normandie. Une approche ludique pour séduire un public intergénérationnel. Un film de Erik Fretel avec la participation de Jean Jouzel, Sébastien Bohler, Benoit Laignel, Pierre Larrouturou, Cécile Sénémeaud …

Projection/débat dans le cadre du festival génération Durable

2021-10-19T20:30:00 2021-10-19T22:30:00

