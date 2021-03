GUYANCOURT Ferme de Bel Ebat Guyancourt LES GARDIENS DE REVES Ferme de Bel Ebat GUYANCOURT Catégorie d’évènement: Guyancourt

du samedi 22 mai au samedi 12 juin à Ferme de Bel Ebat

Une exposition qu’on a le droit de toucher et un spectacle ludique pour voyager dans le monde de l’art moderne en trois tableaux. Chaque tableau évoque un sentiment, un mouvement. Et chaque personne observant une peinture peut s’inventer une histoire différente. Autrement dit, une infinité d’histoires existent face à la même œuvre. C’est cette magie de l’imaginaire que Les gardiens de rêves font découvrir aux enfants. Nul besoin de maîtriser l’histoire de l’art pour commencer à voyager… Un spectacle pour découvrir l’art, accompagné d’un exposition intitulée Prière de toucher. Un spectacle joué alternativement dans les Maisons de quartier de la Ville de Guyancourt : Le 22 mai : Maison de quartier Auguste Renoir Le 29 mai : Maison de quartier Joseph Kosma, Centre social Le 5 juin : Espace Yves Montand, Centre social du Pont du Routoir Le 12 juin : Maison de quartier Théodore Monod Dans le cadre de la Biennale internationale des Arts de la Marionnette (BIAM) En collaboration avec le service Action Culturelle de la ville de Guyancourt Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 3,40€

Marionnette (dès 1 an)

2021-05-22T10:00:00 2021-05-22T12:00:00;2021-05-29T10:00:00 2021-05-29T12:00:00;2021-06-05T10:00:00 2021-06-05T12:00:00;2021-06-12T10:00:00 2021-06-12T12:00:00

