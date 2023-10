Les gardiens de la montagne Cité des sciences et de l’industrie Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Les gardiens de la montagne Cité des sciences et de l’industrie Paris, 24 octobre 2023, Paris. Du mardi 24 octobre 2023 au samedi 28 octobre 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 12h00 à 12h30

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 16h00 à 16h30

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 14h30

.Tout public. A partir de 6 ans. gratuit sous condition Gratuit dans la limite des places disponibles. Le Carrefour numérique de la Cité des sciences et de l’industrie accueille l’expérience immersive sonore les Gardiens de la Montagne, une œuvre originale du studio ONYO, en son spatialisé. Assis en cercle, les yeux fermés, avec un casque audio sur les oreilles,

l’expérience se vit comme un voyage d’émerveillement sensoriel grâce à

un son spatialisé unique, une sculpture lumineuse

interactive réalisée par un artisan d’art, et d’une écriture immersive

qui vous place au cœur du récit. Les participant·e·s découvrent un récit initiatique original, émancipateur, vécu comme un rite de passage, qui va les amener à devenir de véritables protecteur des monts enneigés. Mardi 24 octobre à 14h et 16h

Du mercredi 25 au samedi 28 octobre à 12h, 14h et 16h Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Cité des sciences et de l’industrie 30 avenue Corentin Cariou 75019 Paris Contact : https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/carrefour-numerique2/evenements/vacances-numeriques-toussaint carrefour-numerique@universcience.fr https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/carrefour-numerique2/evenements/vacances-numeriques-toussaint

Onyo

