du mardi 19 avril au samedi 23 avril à Centre de vacances Les Prés Jaunes

Tout au long du séjour, les enfants participeront à des activités scientifiques ludiques : contruction fusée à eau, planétarium immersif, initiation sratch programmation, initiation COZMO programmation, course d’orientation et accroccrobranche.

530€/ possibilité d’aide de l’État pour les publics cibles

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Centre de vacances Les Prés Jaunes 05260 SAINT LEGER LES MELEZES Saint-Léger-les-Mélèzes Hautes-Alpes

