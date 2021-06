Carcassonne Carcassonne Aude, Carcassonne LES GARDIENS DE LA CITÉ Carcassonne Carcassonne Catégories d’évènement: Aude

Carcassonne

LES GARDIENS DE LA CITÉ Carcassonne, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Carcassonne. LES GARDIENS DE LA CITÉ 2021-07-01 10:30:00 – 2021-08-31 18:30:00 La Cité 1 rue Viollet le Duc

Carcassonne Aude 15 15 EUR Carcassonne a besoin de toi !

« Les Gardiens de la Cité » est un concept immersif, une bulle temporelle dans laquelle le public est invité à voyager. Nous sommes à la fin du XIVème siècle, au pied du château comtal de Carcassonne. Le capitaine Amaury de Beaufort accueille les nouvelles recrues qui désirent rejoindre la garde de la cité. Les enfants découvrent la vie de la garnison (l’équipement militaire, l’hygiène, etc.), avant d’aller s’entraîner à l’escrime et à l’archerie. Ils peuvent également découvrir la nourriture au Moyen Age, observer le savoir-faire des artisans ou encore se détendre sous l’auvent des jeux de table… Tous ces ateliers sont proposés tous les jours, en continu. Six temps forts ponctuent également la journée : trois spectacles (identiques) et trois concerts (identiques). Diverses compagnies de spectacles et groupes de musique se produisent apportant ainsi de la diversité tout au long de l’été. contact@lesgardiensdelcite.com dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Lieu Carcassonne Adresse La Cité 1 rue Viollet le Duc Ville Carcassonne