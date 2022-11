Les gardiens de feu

2022-12-10 16:00:00 – 2022-12-30 Dans une cabane vitrée soumise à la force des éléments, participez à l’entretien d’un feu hors du temps, au cœur de Meneham. L’architecte et scénographe Olivier Thomas vient en résidence à Meneham du 3 au 10 décembre pour construire cette installation en matériaux récupérés et recyclés, visible jusqu’au 2 janvier 2023. Il propose à chacun de prendre part à l’entretien d’un feu le temps d’un instant, à l’intérieur de cette lanterne de phare éphémère. Créneaux d’une heure entre 16h et 19h, les 10 et 11 décembre, puis du 17 au 23 décembre et du 26 au 30 décembre 2022. Sur réservation : www.meneham.bzh Possibilité de venir seul ou à maximum 4 personnes (pour des raisons de sécurité). dernière mise à jour : 2022-11-16 par

