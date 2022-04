Les garçons et Guillaume, à table ! Théâtre de Poche Graslin – TPG Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Les garçons et Guillaume, à table ! Théâtre de Poche Graslin – TPG, 29 avril 2022, Nantes. 2022-04-29

Horaire : 21:00 22:25

Gratuit : non 10 € à 19 € (hors frais de location éventuels) Réservations :- Théâtre de Poche Graslin, 5 rue Lekain à Nantes – 02 40 47 34 44 (du mardi au samedi de 14h à 18h)- www.theatredepochegraslin.fr- billetreduc.com, francebillet.com Comédie / Seul en scène. Guillaume Gallienne confie son propre rôle pour la première fois ! Guillaume évoque ses souvenirs d’enfance et la construction de son identité au travers du regard sans concession de sa mère. De paradoxes en malentendus, ce monologue introspectif et drôle rend hommage à la féminité et pointe du doigt une société aux clivages décidément ancrés. Une pièce de Guillaume GallienneMise en scène de Peggy Dutti Avec Maxence Marchand Durée : 1h25 Théâtre de Poche Graslin – TPG Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 34 44 http://www.theatredepochegraslin.fr reservation@theatredepochegraslin.fr https://www.theatredepochegraslin.fr/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre de Poche Graslin - TPG Adresse 5 Rue Lekain Ville Nantes lieuville Théâtre de Poche Graslin - TPG Nantes Departement Loire-Atlantique

