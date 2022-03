LES GARÇONS ET GUILLAUME, À TABLE ! Castelnau-le-Lez Castelnau-le-Lez Catégories d’évènement: Castelnau-le-Lez

Hérault

LES GARÇONS ET GUILLAUME, À TABLE ! Castelnau-le-Lez, 20 mars 2022, Castelnau-le-Lez. LES GARÇONS ET GUILLAUME, À TABLE ! Castelnau-le-Lez

2022-03-20 – 2022-03-20

Les souvenirs d'enfance et la construction de l'identité d'un garçon qui se pense fille. Guillaume évoque ses souvenirs d'enfance et la construction de son identité au travers du regard sans concession de sa mère. De paradoxes en malentendus, ce monologue introspectif et drôle, rend hommage à la féminité et pointe du doigt une société aux clivages décidément ancrés.

