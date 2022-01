Les Garçons de Trottoir Halle Verriere, 29 janvier 2022, Meisenthal.

Les Garçons de Trottoir

Halle Verriere, le samedi 29 janvier à 20:30

Année faste pour les Garçons Trottoirs, qui reviennent plus motivés et plus soudés que jamais, et annoncent la sortie de leur nouvel album « Maîtres Chansonniers » pour le Printemps 2022. Les Garçons fêtent cette année les quinze ans d’existence d’un groupe hors-normes, institution de la chanson française dans le Grand Est, qui a compté dans ses rangs bon nombre d’auteurs/compositeurs de talent, et délivré d’innombrables concerts. « On change de line-up, on change d’instruments, on change de style, mais l’esprit du groupe reste le même : une bande de potes bons-vivants qui se marrent et qui envoient le boulet sur scène », nous raconte Jean-René Mourot, le plus ancien membre de la formation. « Ce groupe a toujours été pour nous un véhicule artistique, on a toujours laissé libre cours à nos envies, sans frontière de style », ajoute Marc-Antoine Schmitt, bassiste du groupe. Réservation sur [https://halle-verriere.fr/evenement/les-garcons-trottoirs/](https://halle-verriere.fr/evenement/les-garcons-trottoirs/)

Tarif (hors frais de location) : Prévente : 10€Soir : 13€Tarifs réduits (étudiants, -20, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA) : 7€Détenteur de la carte fidélité, -14 ans accompagnés d’un adulte : GRATUIT

La halle Verrière a le plaisir de partager avec vous le concert des Garçons de Trottoir, qui aura lieu le Samedi 29 Janvier 2022. L’ouverture des portes se fera à 20h.

Halle Verriere site verrier 57960 Meisenthal Meisenthal Moselle



