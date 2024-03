LES GARCONS BOUCHERS TOXIC FROGS LA TANNERIE Bourg En Bresse, samedi 12 octobre 2024.

La Tournée Hommage à François Hadji-Lazaro célèbre la mémoire du multi-instrumentiste des Garçons Bouchers, disparu le 25 Février 2023. Le spectacle « Tchao François », lancé à la fête de l’Huma en septembre 2023, rassemble des morceaux emblématiques et revendicatifs de François, interprétés par d’anciens membres des Garçons Bouchers et de Pigalle, incluant des chansons de Pigalle et Los Carayos, avec un film sur le groupe projeté en concert.Toxic Frogs, formé en 2015 par Ella Beccaria, est un groupe de rock celtique féminin, connu pour son style festif et ses performances énergiques. Avec trois albums à leur actif, leur musique socialement engagée a conquis plus de 150 scènes à travers la France et l’Europe, démontrant une combinaison unique de féminité, de sex-appeal, et de puissance musicale.

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-10-12 à 20:30

LA TANNERIE 123 PLACE DE LA VINAIGRERIE 01000 Bourg En Bresse 01