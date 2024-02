LES GARCONS BOUCHERS ROCK SCHOOL BARBEY Bordeaux, vendredi 29 novembre 2024.

Tournée Hommage à François Hadji-Lazaro, auteur, compositeur, concepteur, multi-instrumentiste (mais pas chanteur) des Garçons Bouchers et de Pigalle.Le 16 Septembre 2023, un hommage à François Hadji-Lazaro, disparu le 25 Février dernier, a été rendu à la Fête de l’Humanité à Paris. Le spectacle Tchao François , a réuni des anciens membres des Garçons Bouchers et de Pigalle, dont Pierrot Sapu le chanteur emblématique des Garçons Bouchers. Collégialement et à la suite de cette soirée forte en émotion, le collectif a souhaité faire une tournée pour colporter cet adieu.Le répertoire sera composé des hymnes symboliques du groupe comme La Bière, La Lambada on n’aime pas ça, Carnivore, Le Rap des Garçons Bouchers, et de chansons ponctuant les 12 ans de carrière du groupe.

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-11-29 à 20:30

Réservez votre billet ici

ROCK SCHOOL BARBEY 18, cours Barbey 33800 Bordeaux 33