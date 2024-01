LES GARÇONS BOUCHERS Elysee Montmartre Paris, vendredi 22 novembre 2024.

LES GARÇONS BOUCHERS – « TCHAO FRANÇOIS »Tournée Hommage à François Hadji-LazaroLe 16 Septembre 2023, un hommage à François Hadji-Lazaro, disparu le 25 Février dernier, a été rendu à la Fête de l’Humanité à Paris. Le spectacle « Tchao François », a réuni des anciens membres des Garçons Bouchers et de Pigalle.Collégialement et à la suite de cette soirée forte en émotion, le collectif a souhaité faire une tournée pour colporter cet adieu. Le répertoire sera composé des hymnes symboliques du groupe comme La Bière, La Lambada on n’aime pas ça, Carnivore, Le Rap des Garçons Bouchers, et de chansons ponctuant les 12 ans de carrière du groupe. Pierre Hadji-Lazaro, fils de François, a réalisé un film retraçant le parcours du groupe, et qui sera diffusé sur écran durant le concert, François y apparaissant comme un ange tutélaire. Le groupe est composé de Pierrot Sapu (chant), Gaël Mesny (guitare), Benoit Simon (basse), JP Motte (batterie), Toto Rossi (trompette), Stefff Gotkovski (saxo), et Jissé Batut (son).

