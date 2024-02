Les Gamineries Un tout petit kiosque Conservatoire de musique et de danse Pontivy, vendredi 23 février 2024.

Les Gamineries Un tout petit kiosque Conservatoire de musique et de danse Pontivy Morbihan

siiAn propose un concert acoustique pour les tout-petits, à partir de 2 mois, à l’abri d’un toit, d’un arbre ou d’un mur. Quelques notes suspendues aux regards des bébés, aux réponses des enfants. La richesse sonore d’instruments à cordes et de percussions, des improvisations guidées par l’expression de leur perception, des chansons en langues étrangères un moment de partage et d’éveil, dans une proximité douce et chaleureuse.

Séance tout public.

De 2 mois à 4 ans / 9h30, 10h et 10h30 / Durée 20 min / Gratuit sur réservation au RPE au 02 97 25 16 80 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 09:30:00

fin : 2024-02-23

Conservatoire de musique et de danse 5 Rue Kristen Noguès

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne billetterie@ville-pontivy.bzh

L’événement Les Gamineries Un tout petit kiosque Pontivy a été mis à jour le 2024-01-23 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté