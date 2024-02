Les Gamineries Toubouge Rue du Général de Gaulle Pontivy, mardi 20 février 2024.

Les Gamineries Toubouge Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Toubouge est un voyage suspendu, onirique et sonore pour petits et grands. Un mobile vivant où des voltigeuses de chair et de papier nous immergent au coeur des lois d’attraction. Se mouvoir et s’émouvoir dans la naissance d’une relation. Il sera question d’influences « si je bouge, tu bouges », de possession et surtout d’évolution ! Toubouge est une invitation à la rêverie, un voyage hors du temps dans un monde où Toubouge tout le temps…

Séances scolaires et assistantes maternelles.

À partir de 1 an / Durée 30 min / 3€ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 09:30:00

fin : 2024-02-20 10:00:00

Rue du Général de Gaulle Palais des Congrès

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne billetterie@ville-pontivy.bzh

