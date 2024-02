Les Gamineries Quand le cirque est venu Pontivy, mercredi 28 février 2024.

Les Gamineries Quand le cirque est venu Pontivy Morbihan

Le général George Poutche n’aime pas trop ça, le cirque. De manière générale, le général n’aime pas bien tous ces saltimbanques qui habitent dans des maisons qui roulent, qui s’habillent rigolo, qui bougent tout le temps dans tous les sens, et qu’on ne peut pas contrôler. Ce qu’il aime le général c’est l’ordre ! Un spectacle délirant et haut en couleurs adapté de l’album jeunesse de Wilfrid Lupano et Stéphane Fert.

Séance tout public.

À partir de 3 ans / Durée 50 min / 3€ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 14:30:00

fin : 2024-02-28 15:20:00

Théâtre des halles

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne billetterie@ville-pontivy.bzh

