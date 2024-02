Les Gamineries L.A.B Rue du Général de Gaulle Pontivy, vendredi 1 mars 2024.

Convaincu que le meilleur moyen de s’entendre c’est de danser, le professeur Aérobicov tente une nouvelle fois l’expérience L.A.B. Avec l’aide de ses 6 acolytes, il va enfermer dans son laboratoire un échantillon de sujets triés sur le volet pour tester de nouveaux rythmes endiablés, des farandoles déstructurées et des danses inventées. Les sujets réussiront-ils à aller au bout du protocole ? Cinq musiciens et une danseuse réinventent un moment de danse participatif, ludique et jubilatoire sur fond d’observation et de manipulations décalées. Vous n’avez pas fait monter le rythme de l’électrocardiogramme depuis un bail ? Vous avez acheté de nouvelles baskets ? Allez-y, ce spectacle est fait pour vous.

Séance tout public à partir de 5 ans

Durée 50 min .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 20:00:00

fin : 2024-03-01 20:50:00

Rue du Général de Gaulle Palais des Congrès

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne billetterie@ville-pontivy.bzh

