Les Gamineries Des deux mains Cléguérec, vendredi 23 février 2024.

COMPLET

Des deux mains mêle comptines, projections, imagerie live, musique et manipulation d’objets textiles. Au fil des saisons, musique et narration et décor se déploient étape par étape pour créer un petit monde rassurant, comme un jardin partagé, poétique, ludique et plein de vie dans lequel l’acteur / chanteur et les enfants évoluent.

Autour du spectacle Atelier « Ça pousse au jardin » avec Laurent Richard, samedi 24 février à 10h au Centre Culturel Perenn.

Séance tout public.

À partir de 6 mois / 17h / Durée 30 min / Gratuit sur inscription au 02 97 38 15 99 .

Salle Chistr Per / Mairie de Cléguérec

Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne billetterie@ville-pontivy.bzh

