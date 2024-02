Les Gamineries A vor da vor bugale Pontivy, samedi 24 février 2024.

Deux des plus grandes chanteuses de Bretagne, Nolùen Le Buhé et Marthe Vassallo, nous emmènent à la découverte de la langue et de la culture bretonne, à travers une balade musicale contée. A vor da vor est un spectacle où chaque chanson est soigneusement choisie et présentée avec juste ce qu’il faut de contexte et d’humour, pour donner aux enfants les clefs principales du sujet. Un moment de partage autour du pouvoir des mots et de la voix, et de l’étonnante actualité des chansons bien plus vieilles que nous.

Séance tout public.

À partir de 5 ans / 10h30 et 15h / Durée 30 min / Gratuit sur inscription au 02 97 39 00 61 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 15:00:00

fin : 2024-02-24 15:30:00

Espace Kenere

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne billetterie@ville-pontivy.bzh

