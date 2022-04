Les Galliformes de montagne Aulon Aulon Catégories d’évènement: Aulon

Hautes-Pyrénées

Les Galliformes de montagne Aulon, 12 avril 2022, Aulon.

2022-04-12 18:00:00

Aulon Hautes-Pyrénées Aulon Le mardi 12 avril à 18h, l’association la Frênette organise dans la salle d’exposition de la Maison de la Nature d’Aulon, une présentation des Galliformes de montagne.

Lors de cette soirée, le garde-animateur de la Réserve Naturelle Régionale d’Aulon Loyann BOY, vous présentera ces oiseaux mythiques qui vivent dans nos montagnes pyrénéennes. Faites la découverte du Grand tétras, du Lagopède alpin et de la Perdrix grise des Pyrénées, leur façon de vivre, les menaces qui pèsent sur eux ainsi que les moyens de protection mis en place.

Animation gratuite et interactive, en espérant vous voir nombreux !

Renseignements et inscription au 05 62 39 52 34 ou par mail à rnr.aulon@orange.fr. rnr.aulon@orange.fr +33 5 62 39 52 34 Maison de la Nature AULON Aulon

