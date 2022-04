Les Galipes Champenoises Rilly-la-Montagne Rilly-la-Montagne Catégories d’évènement: Marne

Rilly-la-Montagne Marne Rilly-la-Montagne Randonnées VTT, gravel et route ouverte à tous.

Parcours VTT de 27 et 45 km (parcours fléchés).

Parcours gravel de 63 km (trace GPX fournie).

Départs de 8h00 à 10h00, arrivées jusqu’à 13h00.

Ravitaillement gourmand avec produits régionaux.

Manifestation solidaire : 25% des bénéfices seront reversées au Comité Valentin Haüy qui propose des sorties tandem aux aveugles et mal-voyants des environs de Reims.

Champagne à l’arrivée.

Aire de lavage VTT. IMPORTANT : inscription obligatoire en ligne jusqu’au 6 mai, pas d’inscription au départ. asrilly@lilo.org Rilly-la-Montagne

