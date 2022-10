Les galets d’Halloween Cayeux-sur-Mer, 31 octobre 2022, Cayeux-sur-Mer.

Les galets d’Halloween

RDV Amer sud Cayeux-sur-Mer Somme SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT DE LA BAIE DE SOMME

2022-10-31 – 2022-10-31

Cayeux-sur-Mer

Somme

Cayeux-sur-Mer

En famille, avec les grands-parents et les petits-enfants, une escapade sympa dans la réserve naturelle du Hâble d’Ault à la recherche des galets d’Halloween. Au programme de cette échappée nature, Agnès, guide nature Qualinat (label certifiant la sécurité, la qualité et l’accueil privilégié de votre sortie) vous emmène observer les oiseaux, découvrir les plantes, contempler les splendides paysages de ce territoire entre terre et mer et… chercher des galets aux têtes effrayantes d’Halloween. Vivre des instants inoubliables de complicité et de joie tout en apprenant à préserver et respecter la nature !

Matériel : vêtements en fonction de la météo – jumelles – chaussures rando ou baskets

agnesartetnaturebaiedesomme@gmail.com +33 6 20 92 55 87

dernière mise à jour : 2022-10-13 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT DE LA BAIE DE SOMME