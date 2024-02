« Les Galets au tilleul sont plus petits qu’au Havre », Claire Laureau et Nicolas Chaigneau Jardin de Verre Cholet, jeudi 21 mars 2024.

« Les Galets au tilleul sont plus petits qu’au Havre », Claire Laureau et Nicolas Chaigneau Savant mélange de mots et de corps, cette pièce de théâtre explore avec humour et minutie ces situations bien connues, où un discours sans fin peut se muer en véritable prise d’otage. Jeudi 21 mars, 20h00 Jardin de Verre Payant, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-21T20:00:00+01:00 – 2024-03-21T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-21T20:00:00+01:00 – 2024-03-21T21:00:00+01:00

THÉÂTRE

Savant mélange de mots et de corps, Les Galets au tilleul sont plus petits qu’au Havre (ce qui rend la baignade bien plus agréable) de Claire Laureau et Nicolas Chaigneau explorent avec humour et minutie ces situations bien connues, où un discours sans fin peut se muer en véritable prise d’otage. Empilement de banalités, débats vains… autant de supplices quotidiens qui cachent dans les plis de leur vacuité une bonne dose de poésie, de sensibilité et de saine absurdité.

Dans cette traversée du vide, les quatre interprètes improvisent avec leurs mots et racontent avec leur corps ce qui se joue entre les humains au-delà de leurs discours anodins. Avec pour seuls accessoires dix chaises, ils font ressortir les mille et un détails qui rendent la routine parfois merveilleuse et drôle aussi.

Le théâtre de l’absurde retrouve avec eux toutes ces lettres de noblesse.

Teaser vidéo

INFOS →

Jeudi 21/03 | 20h

Durée : 1h

Tarif : de 17 € à 9 € (pour connaître le détail des tarifs, rendez-vous sur notre site Internet)

Dès 10 ans

RÉSERVATIONS →

À l’accueil/billetterie du Jardin de Verre

Par téléphone au 02 41 65 13 58

Sur le site Internet : https://www.jardindeverre.fr

Jardin de Verre 13 Boulevard Gustave Richard Cholet 49300 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 41 65 13 58 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.jardindeverre.fr »}] [{« data »: {« author »: « Leclat Pont Audemer », « cache_age »: 86400, « description »: « Mardi 16 janvier 20h30nDanse / Thu00e9u00e2tre du00e8s 10 ansnnSur scu00e8ne, cette saison par ordre de programmation : nCie Chaliwatu00e9 u2022 Keziah Jones u2022 Alexis Le Rossignol u2022 Leu00efla Ka u2022 Studio 21 u2022 Collectif L A C A V A L E u2022 Roberto Fonseca u2022 La Chica u2022 Cie Les Cambrioleurs u2022 Groupe Chiendent u2022 Cie Feu un Rat ! u2022 Cie Inshi u2022 Fouad Boussouf (CCN Le Phare / le Havre) u2022 Cie Martin Moreau u2022 Cie Juscomama u2022 Cie Bal u2022 Cie pjpp u2022 Vincent Dedienne u2022 Miet Warlop u2022 Bruno Putzulu u2022 Cie Ayaghma u2022 Opu00e9ra Rouen Normandie u2022 Pauline Bayle u2022 la ruse u2022 Cie Quadrovivo u2022 Cie La Supu00e9rette u2022 Cie Circus Baobab u2022 Theater de Spiegel u2022 Cie Boru00e9ale u2022 Cie le Ru00e9cigraphe u2022 Sylvain Groud (Ballet du Nord, CCN & vous !) u2022 Cie Encyclopu00e9die de la Parole u2022 Justine Macadoux & J-A D. Castro u2022 Benjamin Lazar u2022 Orchestre Ru00e9gional Normandie u2022 Cie Barks u2022 Wilmer Marquez u2022 Tournoi Ssb Ultimate u2022 Random Bazar u2022 Skullmapping u2022 Bertrand Planes u2022 Julie Stephen Chheng u2022 Cie Labkine u2022 Armada Productions u2022 Flex ArcadennUne cinquantaine de spectacles u00e0 du00e9couvrir !nhttps://www.ville-pont-audemer.fr/culture/theatre-leclat/programmation/ », « type »: « video », « title »: « Les Galets au Tilleul […] / L’u00e9clat saison 23-24 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/Bpmf1JqqADo/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=Bpmf1JqqADo », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCcl-U7Ji5ZndMBfu2yYaR6w », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=Bpmf1JqqADo »}, {« link »: « https://www.jardindeverre.fr »}]

théâtre Les Galets au tilleul sont plus petits qu’au Havre

© J. Athonady