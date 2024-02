Les galets au Tilleul sont plus petits qu’au Havre (ce qui rend la baignade bien plus agréable) au Théâtre de l’Atelier Théâtre de L’Atelier Paris, vendredi 12 janvier 2024.

Du vendredi 12 janvier 2024 au dimanche 10 mars 2024 :

dimanche

de 15h00 à 16h00

vendredi, samedi

de 19h00 à 20h00

.Public adolescents adultes. A partir de 10 ans. payant

« La bêtise a deux manières d’être : elle se tait ou elle parle. », Honoré de Balzac Les Galets (…) explore avec humour et minutie ces situations bien connues, où un discours sans fin peut se muer en véritable prise d’otage. Empilement de banalités, débats vains… autant de supplices quotidiens qui cachent dans les plis de leur vacuité́ une bonne dose de poésie, de sensibilité et de saine absurdité. Une traversée du vide portée par quatre interprètes qui improvisent avec leurs mots et racontent avec leur corps ce qui se joue entre les humains au-delà de leurs discours anodins.

Succès Avignon 2022

LA PRESSE EN PARLE

« Les performeurs mettent en avant le quotidien de tout un chacun

et ses dérisoires moments de rencontres. Avec pour seuls accessoires

dix chaises, ils font ressortir les mille et un détails qui rendent la

routine parfois merveilleuse et drôle aussi. », TÉLÉRAMA

« Le théâtre de l’absurde retrouve ses lettres de noblesse », LE POINT

Théâtre de L’Atelier 1 place Charles Dullin 75018

Les galets au Tilleul sont plus petits qu'au Havre ce qui rend la baignade bine plus agréable