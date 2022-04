Les Galeries – Ouverture des galeries d’art le 1er mai Nantes Centre et Quartiers Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Les Galeries – Ouverture des galeries d’art le 1er mai Nantes Centre et Quartiers, 1 mai 2022, Nantes. 2022-05-01

Horaire : 14:00 18:00

Gratuit : oui Pour répondre au plaisir du public qui a plébiscité les ouvertures le dimanche, Art Galeries Nantes renouvelle pour la 3e fois cet événement. Ces galeries seront ouvertes le dimanche 1er mai 2022 de 14h à 18h pour une déambulation dans toute la ville de Nantes :Quartier Chantenay : Galerie le 56 – 56 rue de l’HermitageQuartier Dobrée : Galerie des Oubliés – 2 rue de BréaQuartier Guisth’au : Le Triphasé – 20 bd Guist’hauQuartier Graslin : Galerie Albane – 1 rue SuffrenPassage de la Châtelaine : Melting Art GalleryQuartier Hôtel de ville : L’Artichaut – 8 rue du MaraisQuartier Decré : Galerie Gaia – 4 Rue Fénelon Nantes Centre et Quartiers Nantes 44000

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Nantes Centre et Quartiers Adresse . Ville Nantes lieuville Nantes Centre et Quartiers Nantes Departement Loire-Atlantique

Nantes Centre et Quartiers Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Les Galeries – Ouverture des galeries d’art le 1er mai Nantes Centre et Quartiers 2022-05-01 was last modified: by Les Galeries – Ouverture des galeries d’art le 1er mai Nantes Centre et Quartiers Nantes Centre et Quartiers 1 mai 2022 Nantes Nantes Centre et Quartiers Nantes

Nantes Loire-Atlantique