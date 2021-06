Saint-Malo Saint-Malo Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Les galeries de Saint-Malo s’exposent Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Les galeries de Saint-Malo s’exposent Saint-Malo, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Malo. Les galeries de Saint-Malo s’exposent 2021-07-03 – 2021-07-18 Tour bidouane Passage de la Poudrière

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Le service exposition de la Ville a choisi de proposer à tous les galeristes malouins d’exposer, dans un même lieu, une de leurs œuvres en vue de sensibiliser le public à la Nuit des galeries. +33 2 99 40 58 72 Le service exposition de la Ville a choisi de proposer à tous les galeristes malouins d’exposer, dans un même lieu, une de leurs œuvres en vue de sensibiliser le public à la Nuit des galeries. dernière mise à jour : 2021-06-26 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Malo Adresse Tour bidouane Passage de la Poudrière Ville Saint-Malo lieuville 48.65043#-2.02839