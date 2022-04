LES GAIS LURONS EN MARCHE Bertrimoutier Bertrimoutier Catégories d’évènement: Bertrimoutier

Bertrimoutier Vosges Bertrimoutier 2 EUR Départ individuel ou en groupe, à votre rythme.

Inscriptions à partir de 8 h pour le grand circuit d’environ 12 km et à partir de 9 h pour le petit circuit d’environ 6 km.

Retour pour 16h maximum.

Buvette, buffet, barbecue à partir de 12 h sur réservation lors de l’inscription à la Marche ou en téléphonant ou 06 08 64 02 55 ou 03 29 57 38 82.

Tarifs : Marche et repas adultes : 15 € ; marche et repas enfants jusque 12 ans : 7 € ; marche adulte : 2 € ; marche enfants jusque 12 ans : gratuit

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. +33 6 08 64 02 55 Bertrimoutier

