Visite guidée du « lac à l’Anglais » et des villas de villégiature Les Gaillands, 18 août 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Une balade agréable pou découvrir des villas de villégiature construites dès le XXème siècle à la périphérie de Chamonix.

2023-08-18 à 10:00:00 ; fin : 2023-08-18 12:00:00. EUR.

Les Gaillands Rendez-vous devant le mur d’escalade des Gaillands

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



A pleasant walk to discover the villas built in the 20th century on the outskirts of Chamonix

Un agradable paseo para descubrir las villas de vacaciones construidas en las afueras de Chamonix en el siglo XX.

Ein angenehmer Spaziergang, um die Ferienvillen zu entdecken, die im 20. Jahrhundert am Stadtrand von Chamonix gebaut wurden.

Mise à jour le 2023-05-23 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc