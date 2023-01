Fusion du verre les fusions du Bassin d’Arcachon Gujan-Mestras Catégories d’Évènement: Gironde

Fusion du verre les fusions du Bassin d’Arcachon, 1 avril 2023, Gujan-Mestras. Fusion du verre 1 et 2 avril les fusions du Bassin d’Arcachon Découverte de la découpe du verre à froid et de sa cuisson par infrarouge à haute température. Réalisations de créations sur mesure. Techniques et moyens, + présentation d’œuvres uniques. les fusions du Bassin d’Arcachon 37 allée des genets 33470 Gujan-mestras Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine Ouverture de mon petit espace atelier

Présentation de la technique de la fusion à plat par infrarouge(fusing). Démonstration et explication de la coupe du verre à froid. outils et techniques.

Explication de la technique de cuisson par infrarouge et présentation du fours ( dim int 1m x 0.8m 17 KW/h ) et des moyens nécessaires.

Présentation d’oeuvres réaliseés par mes soins: Tableaux, luminaires, mobilier, objets, scultures, art de la table

Visite de l’atelier en très petit nombre succéssifs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Tableau en verre fusionné à 860° : ” le chapeau” 60 cm x 45 cm x 15mm 7kg, François FECAN

