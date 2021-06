Arlanc Arlanc Arlanc, Puy-de-Dôme Les fuseaux sont en bois de chez nous Arlanc Arlanc Catégories d’évènement: Arlanc

Arlanc Puy-de-Dôme Arlanc EUR Saurez vous reconnaître les essences avec lesquels ils sont fabriqués ? Jean Roux vous donnera toutes les explications de son métier et vous profiterez de l’exposition installée pour l’occasion. musee.dentelle.arlanc@orange.fr +33 7 72 27 29 64 http://arlanc.fr/accueil/18-le-musee-de-la-dentelle.html Saurez vous reconnaître les essences avec lesquels ils sont fabriqués ? Jean Roux vous donnera toutes les explications de son métier et vous profiterez de l’exposition installée pour l’occasion.

Détails Catégories d’évènement: Arlanc, Puy-de-Dôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Arlanc Adresse Route nationale Musée de la dentelle Ville Arlanc lieuville 45.4143#3.72447