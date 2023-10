Les Mystérieuses Cités d’Or [comédie musicale] Les Fuseaux, Saint-Dizier Saint-Dizier, 25 mai 2024, Saint-Dizier.

Les Mystérieuses Cités d’Or [comédie musicale] Samedi 25 mai 2024, 15h00 Les Fuseaux, Saint-Dizier De 9 à 19€

À PARTIR DE 4 ANS

Enfants du soleil, embarquez pour un voyage extraordinaire et initiatique, à la découverte de civilisations oubliées ! Estéban, Zia et Tao n’attendent plus que vous pour partager la plus fabuleuse des aventures à la recherche des mystérieuses Cités d’Or.

11 artistes chanteurs, danseurs au service d’un spectacle rythmé, des chorégraphies, des combats et des chansons cultes pour une odyssée fantastique.

L’aventure vous appelle, rejoignez-nous à bord du Grand Condor !

AVEC

David Dumont, Alvaro Ruault, Cassiopée Mayance, Olivier Grandclaude, Romain Tomas, Lauri Lupi, Gaëlle Gauthier / Dorine Pouderoux Pascale Moe Bruderer, Guillaume Pevée / Benoit Facerias Sebastiao Saramago / Guillaume Pevée

AUTEURS

Ely Grimaldi et Igor de Chaille

METTEUR EN SCÈNE

Nicolas Nebot

ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE/CHORÉGRAPHIES

Patricia Delon

Billetterie :

Site des 3 Scènes

Guichet des Fuseaux

À la médiathèque de Wassy

Sur place avant l’entrée en salle

Les Fuseaux, Saint-Dizier 11 avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Vert-Bois Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr https://www.facebook.com/LesFuseaux;https://www.instagram.com/LesFuseaux;https://www.twitter.com/LesFuseaux [{« type »: « link », « value »: « https://les3scenes.saint-dizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 25 07 31 66 »}] Bâtiment singulier et remarquable mais qui sait rester discret, la salle de spectacle est formée de plusieurs courbes « en fuseaux » qui s’accrochent côté sud sur une même ligne horizontale. Un geste architectural fort et subtil qui joue avec l’ombre, la lumière et les strates arborées.

Dotés d’une grande salle de spectacles (1 100 à 2 200 places / près de 400 m² de plateau de scène) mais aussi d’un espace « musiques actuelles », Les Fuseaux ont pour vocation d’accueillir tous types de spectacles (théâtre, concerts, danse, musique, cirque…) et de soutenir la création artistique sous toutes ses formes.

La salle se découpe en plusieurs espaces. Le hall festif est un lieu de convivialité doté d’un espace bar. La grande salle est à géométrie variable grâce à des gradins rétractables, des rideaux de jauge et une mezzanine fixe. La salle multi-activités accueille des répétitions, des conférences, la présentation de petites formes artistiques, des expositions… Un studio de répétition et un studio d’enregistrement entièrement équipés viennent compléter l’équipement.

A noter : il est possible de louer Les Fuseaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-25T15:00:00+02:00 – 2024-05-25T16:30:00+02:00

2024-05-25T15:00:00+02:00 – 2024-05-25T16:30:00+02:00

Saison Culturelle