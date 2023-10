Claudio Capéo | COMPLET Les Fuseaux, Saint-Dizier Saint-Dizier, 12 avril 2024, Saint-Dizier.

Claudio Capéo | COMPLET Vendredi 12 avril 2024, 20h30 Les Fuseaux, Saint-Dizier De 18 à 36€

Après son passage à Musical’été en 2017, Claudio Capéo revient à Saint-Dizier !

Avec plus d’un million de disques vendus, Claudio Capéo est devenu un artiste incontournable de la nouvelle scène française. Son album Tant que rien ne m’arrête, certifié double disque de platine, lui a permis de s’installer durablement dans le paysage musical français. Il est revenu fin 2022 avec son nouvel album Rose des vents.

« On va pas se mentir, le monde est un foutu combat… »

Pourquoi faire ressortir cette phrase-choc parmi tant d’autres du nouvel album tellement riche de Claudio Capéo, artiste multi-récompensé, recordman des ventes de disques, dont une kyrielle de singles authentifiés disques de diamant, d’or ou de platine… ?

Pourquoi continuer à combattre une fois qu’on a atteint les cimes des charts et que l’on est reconnu comme une valeur sûre du sacrosaint show-business ?

Tout simplement parce que, malgré le succès, malgré les records et un statut qui fait de lui l’un des artistes les plus plébiscités de la scène française des années 2020, l’ami Claudio n’a rien changé : au-delà des modes, inspiré par la vie vraie, proche des « petites gens » qui inspirent de grandes chansons,

il poursuit sa route et nous invite au voyage, l’âme vagabonde, la voix rocailleuse, le verbe haut et le « majeur en l’air ».

Billetterie :

Site des 3 Scènes

Guichet des Fuseaux

À la médiathèque de Wassy

Sur place avant l’entrée en salle

Les Fuseaux, Saint-Dizier 11 avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Vert-Bois Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr https://www.facebook.com/LesFuseaux;https://www.instagram.com/LesFuseaux;https://www.twitter.com/LesFuseaux [{« type »: « link », « value »: « https://les3scenes.saint-dizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 25 07 31 66 »}] Bâtiment singulier et remarquable mais qui sait rester discret, la salle de spectacle est formée de plusieurs courbes « en fuseaux » qui s’accrochent côté sud sur une même ligne horizontale. Un geste architectural fort et subtil qui joue avec l’ombre, la lumière et les strates arborées.

Dotés d’une grande salle de spectacles (1 100 à 2 200 places / près de 400 m² de plateau de scène) mais aussi d’un espace « musiques actuelles », Les Fuseaux ont pour vocation d’accueillir tous types de spectacles (théâtre, concerts, danse, musique, cirque…) et de soutenir la création artistique sous toutes ses formes.

La salle se découpe en plusieurs espaces. Le hall festif est un lieu de convivialité doté d’un espace bar. La grande salle est à géométrie variable grâce à des gradins rétractables, des rideaux de jauge et une mezzanine fixe. La salle multi-activités accueille des répétitions, des conférences, la présentation de petites formes artistiques, des expositions… Un studio de répétition et un studio d’enregistrement entièrement équipés viennent compléter l’équipement.

A noter : il est possible de louer Les Fuseaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

