AVEC

• LA STRUKTURE : EXTRAIT DE LA PIÈCE BUCK THE WORLD

• SALES MÔMES

• THE RUGGEDS : CHAPTER 8 : ROY,

EXTRAIT DE LA PIÈCE DECYPHER EVENT DE DANSE HIP-HOP INTERNATIONAL

Depuis plusieurs années, le Golden Stage est l’événement incontournable de danse hip-hop à la Villette. Son concept est simple : réunir des crews de danse internationaux sur un seul et même plateau pour des shows chorégraphiques d’exception !

Toujours à l’écoute des courants qui constituent la dynamique de la scène hip-hop actuelle, en 2024, le Golden Stage fait trois propositions artistiques pour 3 fois plus de hype !

KRUMP

Le trio de la strukture (Cyborg & Wolf & Arrow) transmet l’énergie extatique du krump avec un extrait de leur dernière pièce Buck the world. Né aux US et popularisé par le film Rize de David la Chapelle en 2005, le krump met le geste technique au service d’une transe chorégraphique assumée pour de puissants moments de danse.

HIP-HOP NEW STYLE

Le duo de chorégraphes Karim KH et Carmel Loanga propose une création hip-hop new style inédite pour 7 interprètes. Ce show cousu de toute pièce pour le Golden Stage convoque leur univers commun où s’hybrident technique, flow et grande générosité.

BREAK

Retour aux fondamentaux avec la compagnie hollandaise de break The Ruggeds. Rompus au battle (victoire au Battle of the Year 2022, finalistes des RedBull BC ONE…), nous accueillons à la veille des JO de 2024 la crème du break avec un des 4 chapitres de leur création Decypher.

