L’Orchestre National de Barbès [soirée club] Samedi 30 mars 2024, 20h30 Les Fuseaux, Saint-Dizier de 5 à 11€

TOUJOURS PLUS FESTIF

La petite histoire raconte que L’Orchestre National de Barbès est né par hasard sur une jam dans le 18e arrondissement fin 1995, puis sur la scène du New Morning en 1996.

27 années plus tard, on peut certifier que le hasard fait bien les choses pour cette bande de copains musiciens. Après plus de 1 000 concerts donnés de Londres à Montevideo, les 10 porte-drapeaux du nom de Barbès, quartier parisien chamarré, continuent de faire danser avec leur brassage musical, entre sons d’Afrique du Nord (châabi, raï, gnawa) et tout ce qui leur passe par la tête : rock, reggae ou ska cuivré…

À l’occasion de ses 27 ans de tournée, L’Orchestre National de Barbès revient avec un nouvel opus. Un album qui va affirmer une fois de plus le mélange des genres renforcé par le son si particulier de la French Touch Transmaghrébine du combo parisien.

Symbole de métissage, le groupe se revendique à l’image de la France actuelle : un patchwork multiculturel et énergique, intelligent.

DISTRIBUTION

Mehdi Askeur : accordéon et chant

Ahmed Bensidhoum : derbouka et chant

Youssef Boukella : basse et chant

Fathallah Ghoggal : guitare et chant

Maamoun Mekhenez Dehane : batterie

Taoufik Mimouni : clavier et chant

Khliff Miziallaoua : guitare et chant

Arnaud Forestier : clavier

Kamel Tenfiche : percussions et chant

Basile Theoleyre : trompette et chant

DESSOUS DE SCÈNE.

Bâtiment singulier et remarquable mais qui sait rester discret, la salle de spectacle est formée de plusieurs courbes « en fuseaux » qui s'accrochent côté sud sur une même ligne horizontale. Un geste architectural fort et subtil qui joue avec l'ombre, la lumière et les strates arborées.

Dotés d’une grande salle de spectacles (1 100 à 2 200 places / près de 400 m² de plateau de scène) mais aussi d’un espace « musiques actuelles », Les Fuseaux ont pour vocation d’accueillir tous types de spectacles (théâtre, concerts, danse, musique, cirque…) et de soutenir la création artistique sous toutes ses formes.

La salle se découpe en plusieurs espaces. Le hall festif est un lieu de convivialité doté d’un espace bar. La grande salle est à géométrie variable grâce à des gradins rétractables, des rideaux de jauge et une mezzanine fixe. La salle multi-activités accueille des répétitions, des conférences, la présentation de petites formes artistiques, des expositions… Un studio de répétition et un studio d’enregistrement entièrement équipés viennent compléter l’équipement.

A noter : il est possible de louer Les Fuseaux.

2024-03-30T20:30:00+01:00 – 2024-03-30T22:00:00+01:00

