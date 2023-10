Les P’tites Saisons [jeune public] Les Fuseaux, Saint-Dizier Saint-Dizier, 27 mars 2024, Saint-Dizier.

Les P’tites Saisons [jeune public] Mercredi 27 mars 2024, 11h00 Les Fuseaux, Saint-Dizier 2€ et 5€

SPECTACLE TRÈS JEUNE PUBLIC DÈS 3 MOIS

OMBRES, MARIONNETTES ET VIDÉO AVEC LA COMPLICITÉ DE MIRO ET VIVALDI

Après La Vieille Dame et la Mer, cette création pour une manipulatrice-chanteuse et une manipulatrice-vidéaste s’articule autour des ombres, des marionnettes et de l’image projetée.

Yel découvre le monde à travers les saisons. Il joue avec un petit animal sur le manteau neigeux, se laisse porter par une pousse de printemps, réveiller par un oiseau factieux. Le soleil vient réchauffer la terre et la nature éclate en mille couleurs. Le ciel se teinte d’ocre, les oiseaux se rassemblent, l’horizon rougit…

Au fil des saisons, Yel va découvrir la nature, les animaux, les sensations, les émotions.

Une année s’écoulera, tout en douceur entre voix et voies amies protectrices et images picturales.

Le spectacle s’articule autour de la manipulation d’objets/marionnettes, des ombres, et d’images projetées au service de la représentation du monde à travers les 4 saisons, comme une manière de voyage initiatique à travers des tableaux mouvants et poétiques.

METTEUR EN SCÈNE

Michel Jean Thomas

MARIONNETTISTE, PLASTICIENNE, COSTUMES ET OBJETS, CRÉATION VOCALE

Sylvie Lyonnet

CRÉATRICE VIDÉO/ MUSICIENNE/ MANIPULATRICE

Nathalie Jacquemin

CRÉATION DES OBJETS/ MARIONNETTES

Margot Thomas – Lyonnet

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE

François Picard

PRODUCTION – DIFFUSION

Julie Giguelay

Billetterie :

Site des 3 Scènes

Guichet des Fuseaux

À la médiathèque de Wassy

Sur place avant l’entrée en salle

Les Fuseaux, Saint-Dizier 11 avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Vert-Bois Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr https://www.facebook.com/LesFuseaux;https://www.instagram.com/LesFuseaux;https://www.twitter.com/LesFuseaux [{« type »: « link », « value »: « https://les3scenes.saint-dizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 25 07 31 66 »}] Bâtiment singulier et remarquable mais qui sait rester discret, la salle de spectacle est formée de plusieurs courbes « en fuseaux » qui s’accrochent côté sud sur une même ligne horizontale. Un geste architectural fort et subtil qui joue avec l’ombre, la lumière et les strates arborées.

Dotés d’une grande salle de spectacles (1 100 à 2 200 places / près de 400 m² de plateau de scène) mais aussi d’un espace « musiques actuelles », Les Fuseaux ont pour vocation d’accueillir tous types de spectacles (théâtre, concerts, danse, musique, cirque…) et de soutenir la création artistique sous toutes ses formes.

La salle se découpe en plusieurs espaces. Le hall festif est un lieu de convivialité doté d’un espace bar. La grande salle est à géométrie variable grâce à des gradins rétractables, des rideaux de jauge et une mezzanine fixe. La salle multi-activités accueille des répétitions, des conférences, la présentation de petites formes artistiques, des expositions… Un studio de répétition et un studio d’enregistrement entièrement équipés viennent compléter l’équipement.

A noter : il est possible de louer Les Fuseaux.

