Les Amazones d’Afrique [soirée club] Les Fuseaux Saint-Dizier, 2 mars 2024, Saint-Dizier.

UN NOUVEAU SON ET UN MESSAGE DE L’AFRIQUE POUR LE MONDE

Une force créative qui réunit des voix internationales, une fusion de talents et de générations, des harmonies douces et puissantes pour défendre les droits des femmes et des jeunes filles. Les racines de ce “super-groupe” féminin panafricain remontent à 2014, quand trois stars de la musique et activistes du changement social maliennes –

Mamani Keita, Oumou Sangaré et Mariam Doumbia (également membre du duo légendaire Amadou & Mariam) s’associent pour former un collectif dont le nom rend hommage aux générations de guerrières courageuses et fières (ainsi qu’au groupe féminin avant-gardiste des années 60, Les Amazones de Guinée).

Ce collectif s’est depuis élargi pour impliquer de nombreuses artistes féminines de toute l’Afrique et de la diaspora.

Alors que leur cause — faire campagne pour l’égalité des sexes et éradiquer les formes de violences ancestrales — est déjà forte en soi, leur expression créative et musicale est tout aussi puissante.

Mélodiquement riche et varié, le son du groupe mélange des styles panafricains et des harmonies pop contemporaines.

PAN-AFRICAN FEMINIST SUPERGROUP

AVEC

Mamani Keïta, Fafa Ruffino et Kandy Guira ou Dobet Gnahoré.

MUSICIENS

Franck Baya : batterie

Salif Koné : guitare

Nadjib Ben Bella : DJ et samples

Billetterie :

Site des 3 Scènes

Guichet des Fuseaux

À la médiathèque de Wassy

Sur place avant l’entrée en salle

Les Fuseaux 11 avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier

Dotés d’une grande salle de spectacles (1 100 à 2 200 places / près de 400 m² de plateau de scène) mais aussi d’un espace « musiques actuelles », Les Fuseaux ont pour vocation d’accueillir tous types de spectacles (théâtre, concerts, danse, musique, cirque…) et de soutenir la création artistique sous toutes ses formes.

La salle se découpe en plusieurs espaces. Le hall festif est un lieu de convivialité doté d’un espace bar. La grande salle est à géométrie variable grâce à des gradins rétractables, des rideaux de jauge et une mezzanine fixe. La salle multi-activités accueille des répétitions, des conférences, la présentation de petites formes artistiques, des expositions… Un studio de répétition et un studio d’enregistrement entièrement équipés viennent compléter l’équipement.

A noter : il est possible de louer Les Fuseaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-02T20:30:00+01:00 – 2024-03-02T22:00:00+01:00

