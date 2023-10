Juliette [concert] Les Fuseaux Saint-Dizier, 24 février 2024, Saint-Dizier.

Juliette [concert] Samedi 24 février 2024, 20h30 Les Fuseaux De 13 à 27€

Dans le précédent spectacle, l’argument était simple. Seule chez moi, j’attendais mes copains, complices, musiciens, pour une ultime répétition avant concert. Une fois arrivés, nous commencions à jouer mais quelques événements imprévus venaient mettre un peu de bazar dans ce moment qui devait être sérieux.

Dans le prochain spectacle, l’argument sera tout aussi simple. Seule chez moi, j’attends mes copains, complices musiciens, pour une ultime répétition avant concert. Ils arrivent et nous commençons à jouer.

Seulement voilà, en cours de route, une information tombe, qui nous rappelle une actualité récente, quelque peu traumatisante. Nous sommes tenus au confinement strict à effet immédiat.

Nous voici donc cloîtrés chez moi, pour une durée indéterminée.

Qu’allons-nous jouer ? Où trouver l’inspiration ? Et surtout, y aura-t-il assez de bières ?

Lorsqu’il ne peut plus regarder dehors, l’oeil se pose sur les objets du quotidiens, les traces du passé, les souvenirs hétéroclites de nos rvies rêvées et chantées, pour raconter de toutes nouvelles histoires…

Des histoires d’escaliers, de poivrons, de perruques, de 2CV, de housse et de couettes et autres épisodes ironiques, nostalgiques ou douloureux.

Des histoires de nous qui sommes enfermés.

Et libres.

Juliette.

Auguri Productions, Fimalac Entertainment

Les Fuseaux 11 avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Vert-Bois Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr https://www.facebook.com/LesFuseaux;https://www.instagram.com/LesFuseaux;https://www.twitter.com/LesFuseaux [{« type »: « link », « value »: « https://les3scenes.saint-dizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 25 07 31 66 »}] Bâtiment singulier et remarquable mais qui sait rester discret, la salle de spectacle est formée de plusieurs courbes « en fuseaux » qui s’accrochent côté sud sur une même ligne horizontale. Un geste architectural fort et subtil qui joue avec l’ombre, la lumière et les strates arborées.

Dotés d’une grande salle de spectacles (1 100 à 2 200 places / près de 400 m² de plateau de scène) mais aussi d’un espace « musiques actuelles », Les Fuseaux ont pour vocation d’accueillir tous types de spectacles (théâtre, concerts, danse, musique, cirque…) et de soutenir la création artistique sous toutes ses formes.

La salle se découpe en plusieurs espaces. Le hall festif est un lieu de convivialité doté d’un espace bar. La grande salle est à géométrie variable grâce à des gradins rétractables, des rideaux de jauge et une mezzanine fixe. La salle multi-activités accueille des répétitions, des conférences, la présentation de petites formes artistiques, des expositions… Un studio de répétition et un studio d’enregistrement entièrement équipés viennent compléter l’équipement.

A noter : il est possible de louer Les Fuseaux.

Saison Culturelle