Trio Isabelle Georges, Over the Rainbow [musique] Les Fuseaux Saint-Dizier, 3 février 2024, Saint-Dizier.

Mélodies et chansons de George Gershwin, Michel Legrand, Claude Debussy, Harold Arlen, Irving Berlin & Stephen Sondheim

Cordes pincées à la harpe, frappées au piano et vibrées à la voix. Voix lyriques, douces ou mélancoliques qui s’amusent, se répondent, s’harmonisent. La gracieuse harpe rencontre le dynamisme et la chaleur du piano. Sonorités tendres, fragiles ou lumineuses pour un trio à cordes aux couleurs de l’arc-en-ciel… Over the Rainbow est une chanson qui, depuis sa création pour Judy Garland dans le Magicien d’Oz, symbolise les espoirs et les rêves d’une jeunesse aspirant à un monde idéal d’amour et de joie.

En lever de rideaux, les choristes du projet porté par les Concerts de Poche, Les 3 Scènes et l’ensemble des partenaires associés se produiront sur le thème des comédies musicales.

CHANT

Isabelle Georges

PIANO ET CHANT

Frederik Steenbrink

HARPE

Adeline de Preissac

Billetterie :

Site des 3 Scènes

Guichet des Fuseaux

À la médiathèque de Wassy

Sur place avant l’entrée en salle

Les Fuseaux 11 avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Vert-Bois Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr https://www.facebook.com/LesFuseaux;https://www.instagram.com/LesFuseaux;https://www.twitter.com/LesFuseaux [{« type »: « link », « value »: « https://les3scenes.saint-dizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 25 07 31 66 »}] Bâtiment singulier et remarquable mais qui sait rester discret, la salle de spectacle est formée de plusieurs courbes « en fuseaux » qui s’accrochent côté sud sur une même ligne horizontale. Un geste architectural fort et subtil qui joue avec l’ombre, la lumière et les strates arborées.

Dotés d’une grande salle de spectacles (1 100 à 2 200 places / près de 400 m² de plateau de scène) mais aussi d’un espace « musiques actuelles », Les Fuseaux ont pour vocation d’accueillir tous types de spectacles (théâtre, concerts, danse, musique, cirque…) et de soutenir la création artistique sous toutes ses formes.

La salle se découpe en plusieurs espaces. Le hall festif est un lieu de convivialité doté d’un espace bar. La grande salle est à géométrie variable grâce à des gradins rétractables, des rideaux de jauge et une mezzanine fixe. La salle multi-activités accueille des répétitions, des conférences, la présentation de petites formes artistiques, des expositions… Un studio de répétition et un studio d’enregistrement entièrement équipés viennent compléter l’équipement.

A noter : il est possible de louer Les Fuseaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-03T20:00:00+01:00 – 2024-02-03T21:30:00+01:00

Saison Culturelle