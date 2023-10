Sherlock Holmes, l’Aventure Musicale [comédie musicale] Les Fuseaux Saint-Dizier, 27 décembre 2023, Saint-Dizier.

Sherlock Holmes, l’Aventure Musicale [comédie musicale] Mercredi 27 décembre, 15h00 Les Fuseaux de 9 à 19€

À partir de 4 ans

Découvrez Sherlock Holmes l’Aventure Musicale par les créateurs de Pirates : le Destin d’Evan Kingsley. Retrouvez le plus célèbre des détectives dans une histoire inédite !

Londres, 1910. La nouvelle défraie la chronique : la statue aztèque du dieu Tezcatlipoca, joyau du grand musée national, a été volée !

Le célèbre détective Sherlock Holmes est en charge de l’enquête, accompagné de son fidèle acolyte le docteur Watson. Mais voici qu’une jeune détective, Emma Jones, se retrouve elle aussi sur la piste du crime. Séduit par ses talents et sa détermination, Sherlock lui propose alors de faire équipe, au grand dam du DR. Waston. L’affaire les mènera bien au-delà d’un simple vol.

Au rendez-vous : une grande aventure teintée de mystères, d’étranges intrigues et de conspirations inattendues !

Pour résoudre cette énigme, nos héros devront parcourir le monde, percer les secrets des Indes, découvrir les rites du Mexique ou encore s’enquérir au coeur de l’Irlande ! Seront-ils capables de retrouver la statue et de confondre les coupables ?

Les réponses prometent de bien belles surprises !

SAFA Brothers Productions et Sud Concerts

Livret

Samuel Safa et Julien Safa

Musiques et paroles

Samuel Safa

Mise en scène

Les Frères Safa

Chorégraphies

Johan Nus

Avec

Bastien Monier, Guillaume Pevee, Marine Duhamel, Océane Demontis, Melissa Mekdad, Clement Cabreil, Hippolyte Bourdet, Charlene Fernandez, JEan-Louis Dupont.

Les Fuseaux 11 avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Vert-Bois Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr https://www.facebook.com/LesFuseaux;https://www.instagram.com/LesFuseaux;https://www.twitter.com/LesFuseaux [{« type »: « link », « value »: « https://les3scenes.saint-dizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 25 07 31 66 »}] Bâtiment singulier et remarquable mais qui sait rester discret, la salle de spectacle est formée de plusieurs courbes « en fuseaux » qui s’accrochent côté sud sur une même ligne horizontale. Un geste architectural fort et subtil qui joue avec l’ombre, la lumière et les strates arborées.

Dotés d’une grande salle de spectacles (1 100 à 2 200 places / près de 400 m² de plateau de scène) mais aussi d’un espace « musiques actuelles », Les Fuseaux ont pour vocation d’accueillir tous types de spectacles (théâtre, concerts, danse, musique, cirque…) et de soutenir la création artistique sous toutes ses formes.

La salle se découpe en plusieurs espaces. Le hall festif est un lieu de convivialité doté d’un espace bar. La grande salle est à géométrie variable grâce à des gradins rétractables, des rideaux de jauge et une mezzanine fixe. La salle multi-activités accueille des répétitions, des conférences, la présentation de petites formes artistiques, des expositions… Un studio de répétition et un studio d’enregistrement entièrement équipés viennent compléter l’équipement.

A noter : il est possible de louer Les Fuseaux.

