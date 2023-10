Stage « Danse contemporaine : Son / Corps » Les Fuseaux Saint-Dizier, 16 décembre 2023, Saint-Dizier.

Stage « Danse contemporaine : Son / Corps » 16 et 17 décembre Les Fuseaux 15 € scolaires / 25 € adultes

Durant ce week-end de stage, Emma Noel (chorégraphe) et Barth Le Coz (musicien) invitent les danseurs à explorer les relations entre danse contemporaine et musique live. Par l’écoute, le corps est à la fois réceptif et force d’expression personnelle ; vibrations, résonances, accélérations et décélérations viendront rythmer l’entraînement technique et artistique du danseur.

Intervenants : Emma Noel est une artiste chorégraphique Rémoise originaire de Saint-Dizier. Elle a fondé la compagnie Dame Atrox en 2021. Inspiré par l’art surréaliste, son travail est axé sur le conscient et l’inconscient explorant des thématiques comme le souvenir, le rêve et les relations. Barth Le Coz est un musicien multi-instrumentiste, formé aux percussions classiques. Durant son parcours, il s’intéresse à la danse contemporaine, accompagne les classes et crée des compositions dédiées.

Public : à partir de 9 ans (2 ans de pratique pour les plus jeunes)

En partenariat avec l’école de danse Choré-Art de Saint-Dizier

Les Fuseaux Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « ecole-danse-anne@bbox.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 25 05 22 72 »}]

2023-12-16T10:00:00+01:00 – 2023-12-16T18:00:00+01:00

2023-12-17T10:00:00+01:00 – 2023-12-17T18:00:00+01:00

