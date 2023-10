HF. Thiefaine – Replugged [concert] Les Fuseaux Saint-Dizier, 24 novembre 2023, Saint-Dizier.

HF. Thiefaine – Replugged [concert] Vendredi 24 novembre, 20h30 Les Fuseaux 38€

Après 13 Zéniths inoubliables, Hubert Félix Thiéfaine prolonge sa tournée Replugged jusqu’en 2024 !

Le chanteur aux multiples Victoires de la musique continue de revisiter son répertoire de poète-rock en façonnant une nouvelle setlist originale, constituée de ses morceaux emblématiques les plus célèbres (Alligators 427, 113ème cigarette sans dormir, Narcisse 81, La fille du coupeur de joint…) et de pépites moins connues mais tout aussi marquantes !

Indéniablement la tournée la plus ambitieuse de cet artiste hors du commun, référence incontournable de la chanson française.

Lorelei et Arachnée Productions

Distribution

Hubert-Félix Thiéfaine : chant, guitare

Lucas Thiéfaine : guitare, batterie

Christopher Board : claviers

Frédéric Gastard : saxophone

Jean-François Assy : basse et violoncelle

Billetterie :

Site des 3 Scènes

Guichet des Fuseaux

À la médiathèque de Wassy

Sur place avant l’entrée en salle

Les Fuseaux 11 avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Vert-Bois Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr https://www.facebook.com/LesFuseaux;https://www.instagram.com/LesFuseaux;https://www.twitter.com/LesFuseaux [{« type »: « link », « value »: « https://les3scenes.saint-dizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 25 07 31 66 »}] Bâtiment singulier et remarquable mais qui sait rester discret, la salle de spectacle est formée de plusieurs courbes « en fuseaux » qui s’accrochent côté sud sur une même ligne horizontale. Un geste architectural fort et subtil qui joue avec l’ombre, la lumière et les strates arborées.

Dotés d’une grande salle de spectacles (1 100 à 2 200 places / près de 400 m² de plateau de scène) mais aussi d’un espace « musiques actuelles », Les Fuseaux ont pour vocation d’accueillir tous types de spectacles (théâtre, concerts, danse, musique, cirque…) et de soutenir la création artistique sous toutes ses formes.

La salle se découpe en plusieurs espaces. Le hall festif est un lieu de convivialité doté d’un espace bar. La grande salle est à géométrie variable grâce à des gradins rétractables, des rideaux de jauge et une mezzanine fixe. La salle multi-activités accueille des répétitions, des conférences, la présentation de petites formes artistiques, des expositions… Un studio de répétition et un studio d’enregistrement entièrement équipés viennent compléter l’équipement.

A noter : il est possible de louer Les Fuseaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00

Saison Culturelle