Metalfest : Tambours du Bronx Metal Show [soirée club] Vendredi 17 novembre, 19h00 Les Fuseaux 18€

EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION LEZARD’OS

LES TAMBOURS DU BRONX METAL SHOW

L’envie de se renouveler se fait ressentir au sein des Tambours du Bronx. Ils ont décidé de mettre sur scène ce qui coule depuis toujours dans leurs veines et de donner naissance à des concerts inédits : Weapons Of Mass Percussion, Metal Tour. Si leurs différents shows avec Sepultura au Brésil, aux Etats-Unis et au Portugal ont permis à leur âme metal de s’exprimer à fond sur scène et de transcender le public de chaque pays parcouru, il était clair que cette énergie débordante ne pourrait jamais retourner au silence.

POINT MORT

Chaotic Postcore Progressif / Blackened Point Mort, c’est un Post Metal dissident, hargneux, un chant féminin schizophrénique, un propos contestant mais pas contestataire, franc et sensible.

SHOEILAGER

Shoeilager c’est du Heavy Metal Rock brut de décoffrage avec un chant en français, dans un style Judas Priest, Black Sabbath ou encore Ozzy Osbourne. C’est avec une puissante énergie que Shoeilager foule la scène depuis 1999.

BACK FIRE

Groupe formé en 2017, style rock aux influences lourdes de tous horizons. Ayant enregistré un premier album démo en 2018, entièrement composé et inspiré du heavy rock des années 80/90, ils sortent aujourd’hui leur EP Existence au style plus personnel mêlé de quelques touches dark.

Billetterie :

Site des 3 Scènes

Guichet des Fuseaux

À la médiathèque de Wassy

Sur place avant l’entrée en salle

Les Fuseaux 11 avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Vert-Bois Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr https://www.facebook.com/LesFuseaux;https://www.instagram.com/LesFuseaux;https://www.twitter.com/LesFuseaux [{« type »: « link », « value »: « https://les3scenes.saint-dizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 25 07 31 66 »}] Bâtiment singulier et remarquable mais qui sait rester discret, la salle de spectacle est formée de plusieurs courbes « en fuseaux » qui s’accrochent côté sud sur une même ligne horizontale. Un geste architectural fort et subtil qui joue avec l’ombre, la lumière et les strates arborées.

Dotés d’une grande salle de spectacles (1 100 à 2 200 places / près de 400 m² de plateau de scène) mais aussi d’un espace « musiques actuelles », Les Fuseaux ont pour vocation d’accueillir tous types de spectacles (théâtre, concerts, danse, musique, cirque…) et de soutenir la création artistique sous toutes ses formes.

La salle se découpe en plusieurs espaces. Le hall festif est un lieu de convivialité doté d’un espace bar. La grande salle est à géométrie variable grâce à des gradins rétractables, des rideaux de jauge et une mezzanine fixe. La salle multi-activités accueille des répétitions, des conférences, la présentation de petites formes artistiques, des expositions… Un studio de répétition et un studio d’enregistrement entièrement équipés viennent compléter l’équipement.

A noter : il est possible de louer Les Fuseaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T19:00:00+01:00 – 2023-11-17T23:29:00+01:00

Saison Culturelle