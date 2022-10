Orchestre National de Metz Grand Est [concert] Les Fuseaux, 17 mai 2023, Saint-Dizier.

Orchestre National de Metz Grand Est [concert] Mercredi 17 mai 2023, 20h30 Les Fuseaux

De 13 à 27€

De Nino Rota à Ennio Morricone handicap moteur;handicap auditif mi;hi

Les Fuseaux 11 Avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Vert-Bois Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

Les Fuseaux 11 Avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Vert-Bois Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

La musique de Nino Rota appartient à Federico Fellini comme celle d’Ennio Morricone appartient à Sergio Leone. Mais ces partitions appartiennent surtout à nous tous : que nous connaissions ou non ces films et ceux de Giuseppe Tornatore (Cinema Paradiso) ou Roberto Benigni (La vita è bella), leurs bandes originales nous trottent dans la tête. La trompette de La strada, l’harmonica d’Il était une fois dans l’Ouest, le hautbois de Frère Gabriel dans Mission font partie des plus grands coups de génie de l’histoire du cinéma.



