Loin et si proche [jeune public] Les Fuseaux, 9 mai 2023, Saint-Dizier.

2€ et 5€

Un duo de cirque aérien et musique beatbox. handicap moteur;handicap auditif mi;hi

Les Fuseaux 11 Avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Vert-Bois Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

03 25 07 31 66

Perdre, chercher, trouver.

Où vont les objets perdus ?

Nous avons tous vécu ce moment où l’on se demande : « Où a bien pu passer ma deuxième chaussette préférée ? » Chaque jour, nous perdons quelque chose : des clés, l’équilibre, une dent, la mémoire, la tête parfois… Perdus parmi les objets trouvés, deux hommes se croisent : l’un est circassien, l’autre musicien. Ils font entrer le public placé à même la scène, à la fois « loin et si proche… », dans leur monde irréel, absurde et poétique.

Les trapèzes dessinent dans l’espace un labyrinthe suspendu, la musique beatbox créée en direct révèle un univers onirique qui souligne le langage du corps. On se perd dans un imaginaire…

Et s’il existait un monde où chaque chose disparue trouverait sa place ?



