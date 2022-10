Légum’Sec [jeune public] Les Fuseaux, 6 avril 2023, Saint-Dizier.

2€ et 5€

Fantaisie sensorielle avec petites graines et légumes secs. handicap moteur mi

Les Fuseaux 11 Avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Vert-Bois Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

Bâtiment singulier et remarquable mais qui sait rester discret, la salle de spectacle est formée de plusieurs courbes « en fuseaux » qui s'accrochent côté sud sur une même ligne horizontale. Un geste architectural fort et subtil qui joue avec l'ombre, la lumière et les strates arborées. Dotés d'une grande salle de spectacles (1 100 à 2 200 places / près de 400 m² de plateau de scène) mais aussi d'un espace « musiques actuelles », Les Fuseaux ont pour vocation d'accueillir tous types de spectacles (théâtre, concerts, danse, musique, cirque…) et de soutenir la création artistique sous toutes ses formes. La salle se découpe en plusieurs espaces. Le hall festif est un lieu de convivialité doté d'un espace bar. La grande salle est à géométrie variable grâce à des gradins rétractables, des rideaux de jauge et une mezzanine fixe. La salle multi-activités accueille des répétitions, des conférences, la présentation de petites formes artistiques, des expositions… Un studio de répétition et un studio d'enregistrement entièrement équipés viennent compléter l'équipement. A noter : il est possible de louer Les Fuseaux.

Pour yeux, oreilles et petits doigts tout neufs, dès 3 mois… Tout près des tout, tout petits, pour intimement partager cette aventure, Légum’Sec est une plage de sons et de couleurs, une mise en scène où les acteurs sont des légumes secs familiers ou étranges, minuscules et géants… C’est donner à voir et à entendre, à toucher et à sentir dans un univers couleur nature où l’on prend le temps de la découverte.

Entre ombre et lumière, des lentilles virevoltantes, coloquintes géantes, haricots espiègles courent, sautent, jouent, se cachent, se mélangent, se devinent …

Légum’Sec, c’est un jeu de petites graines de légumes pour des petites graines d’hommes…



2023-04-06T09:30:00+02:00

2023-04-08T11:30:00+02:00