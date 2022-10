Petit Ours Brun [jeune public] Les Fuseaux, 25 mars 2023, Saint-Dizier.

Petit Ours Brun [jeune public] Samedi 25 mars 2023, 16h30 Les Fuseaux

De 9 à 19€

Venez en famille revivre toutes les émotions de l’enfance avec Petit Ours Brun dans un spectacle musical plein de poésie ! handicap moteur;handicap auditif mi;hi

Les Fuseaux 11 Avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Vert-Bois Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr https://www.facebook.com/LesFuseaux;https://www.instagram.com/LesFuseaux;https://www.twitter.com/LesFuseaux Bâtiment singulier et remarquable mais qui sait rester discret, la salle de spectacle est formée de plusieurs courbes « en fuseaux » qui s’accrochent côté sud sur une même ligne horizontale. Un geste architectural fort et subtil qui joue avec l’ombre, la lumière et les strates arborées. Dotés d’une grande salle de spectacles (1 100 à 2 200 places / près de 400 m² de plateau de scène) mais aussi d’un espace « musiques actuelles », Les Fuseaux ont pour vocation d’accueillir tous types de spectacles (théâtre, concerts, danse, musique, cirque…) et de soutenir la création artistique sous toutes ses formes. La salle se découpe en plusieurs espaces. Le hall festif est un lieu de convivialité doté d’un espace bar. La grande salle est à géométrie variable grâce à des gradins rétractables, des rideaux de jauge et une mezzanine fixe. La salle multi-activités accueille des répétitions, des conférences, la présentation de petites formes artistiques, des expositions… Un studio de répétition et un studio d’enregistrement entièrement équipés viennent compléter l’équipement. A noter : il est possible de louer Les Fuseaux.

Retrouvez Petit Ours Brun et toute sa famille « en vrai » ! Pour son grand retour, celui qui a bercé tant de générations remonte sur scène.

Petit Ours Brun et sa cousine Grande Ourse Rousse ont très envie de grandir. C’est une envie que les enfants connaissent bien. Les jeunes spectateurs s’y reconnaîtront aisément ! En une douzaine de tableaux, Petit Ours Brun vit toute une palette d’émotions, qui jalonnent ses aventures : la joie, la colère, le plaisir, la peur, l’étonnement…

Les enfants vibreront au rythme de cette belle histoire, qui, comme toujours chez Petit Ours Brun, leur parle avant tout d’eux-mêmes !

À venir voir en famille pour retrouver ces petits moments de bonheur qui font les joies et la fraîcheur de l’enfance : faire des bulles de savon, sauter dans les flaques, faire de la balançoire, refaire le monde… et bien sûr quelques bêtises !



