À Quoi Rêvent Les Méduses #1 [jeune public] Les Fuseaux, 9 mars 2023, Saint-Dizier.

À Quoi Rêvent Les Méduses #1 [jeune public] 9 – 11 mars 2023 Les Fuseaux

2€ et 5€

Où sommes-nous lorsque nous dormons ? handicap moteur;handicap auditif mi;hi

Les Fuseaux 11 Avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Vert-Bois Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr https://www.facebook.com/LesFuseaux;https://www.instagram.com/LesFuseaux;https://www.twitter.com/LesFuseaux Bâtiment singulier et remarquable mais qui sait rester discret, la salle de spectacle est formée de plusieurs courbes « en fuseaux » qui s’accrochent côté sud sur une même ligne horizontale. Un geste architectural fort et subtil qui joue avec l’ombre, la lumière et les strates arborées. Dotés d’une grande salle de spectacles (1 100 à 2 200 places / près de 400 m² de plateau de scène) mais aussi d’un espace « musiques actuelles », Les Fuseaux ont pour vocation d’accueillir tous types de spectacles (théâtre, concerts, danse, musique, cirque…) et de soutenir la création artistique sous toutes ses formes. La salle se découpe en plusieurs espaces. Le hall festif est un lieu de convivialité doté d’un espace bar. La grande salle est à géométrie variable grâce à des gradins rétractables, des rideaux de jauge et une mezzanine fixe. La salle multi-activités accueille des répétitions, des conférences, la présentation de petites formes artistiques, des expositions… Un studio de répétition et un studio d’enregistrement entièrement équipés viennent compléter l’équipement. A noter : il est possible de louer Les Fuseaux.

Un homme est allongé sur une grande feuille de papier blanc. Il dort. Il rêve. Au cours de sa traversée nocturne, il va découvrir tout un univers sous lui. Ce tapis de feuilles de papier qu’il va explorer lui révélera des mondes inconnus, enfouis. Une quête des origines peut-être… Le temps d’une nuit !

Où sommes-nous quand nous dormons, lorsque nous nous retirons de tout, que plus rien n’existe pour nous mêmes ? Dans l’obscurité, le silence et l’immobilité, parfois nous voyons, nous entendons, nous marchons.

Parfois nous dansons ! La nuit nous rêvons. Est-ce que les méduses rêvent aussi ? Font-elles de tout petits rêves ? Rêvent-elles de nous ? Avec À quoi rêvent les méduses, la compagnie En Attendant… fait le choix de parler du sommeil à des tout-petits et à leurs parents ! Après l’illustrateur Vincent Godeau, elle passe commande à l’illustratrice Mélanie Rutten et prolonge sa recherche en direction de la petite enfance. Avec ce nouveau spectacle, elle trace un sillon singulier en tissant des liens entre livre et spectacle vivant.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-09T09:30:00+01:00

2023-03-11T12:00:00+01:00